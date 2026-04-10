バンダイは、『仮面ライダーゴースト』10周年記念商品として、大人のためのなりきり玩具「CSMゴーストドライバー」の商品化を決定、プレミアムバンダイにティザーページをオープンした。発売日や価格は未定で、近日予約受付開始とのこと。

『仮面ライダーゴースト』は、2016年に放送された平成仮面ライダーシリーズ第17作目。「ゴーストドライバー」は、死の淵に追いやられた主人公・天空寺タケルが仙人から授けられたベルトで、仮面ライダーゴーストに変身するアイテムためのアイテム。また、深海マコト、アルゴス、深海大悟、深海カノンたちが仮面ライダーに変身する際にも使用する。

「COMPLETE SELECTION MODIFICATION(コンプリートセレクションモディフィケーション)」は、「変身ベルト」に代表されるなりきりアイテムを、最新の技術・造型手法を用いて再構築した、大人の為のなりきりシリーズ。