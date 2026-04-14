4月も中旬に差し掛かり、徐々に新生活にも慣れてきた、という人も多いことでしょう。ランチタイム、お気に入りのスイーツを持ち寄って談笑を交わせば、新しい仲間たちとの距離もぐっと縮まるかもしれませんね。

2026年4月の新作5品まとめ(4月14日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで4月14日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年4月のスイーツ新商品まとめ

沖縄県産黒糖使用の4個入りの蒸しパン、一番茶の濃い味わいを楽しめるプリン、サンリオコラボのシナモロール&クロミの食べマスモッチ、バウンド食感の小粒タイプのグミ、まるごとアイスクリームに仕立てたプリンタルトなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「黒糖蒸しパン（沖縄県産黒糖）4個入」(200円)

価格 : 200円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

黒糖の蒸しパン4個入り。沖縄県産黒糖を使用した生地に、沖縄県産黒糖入りの黒糖蜜フィリングをトッピングしました。

「一番茶の濃い抹茶プリン」(213円)

価格 : 213円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

濃い抹茶の味わいを楽しめるプリン。製茶卸問屋「堀田勝太郎商店」が提供する京都府産宇治抹茶を使用した旨みと甘みが深く広がります。

［ファミリーマート限定］

「食べマスモッチ シナモロール&クロミ」(378円)

価格 : 378円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

サンリオコラボの食べマスモッチ。シナモロールはミルクティー味あん、クロミはチョコレート味あんです。表情は各キャラクター7種ずつあります。

［ファミリーマート限定］

「カンロ ぷちむにょる」(205円)

価格 : 205円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

バウンド食感のむにょかたグミの小粒タイプ。ぶどう、ホワイト、オレンジの3種のソーダ味です。

［ファミリーマート先行発売・数量限定］

「ハーゲンダッツ カラメルからめるプリンタルト」(399円)

価格 : 399円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

プリンタルトを表現したハーゲンダッツのカップアイス。ほろ苦いカラメルソースが決め手のプリンタルトを、まるごと贅沢なアイスクリームに仕立てました。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

4月14日発売の新商品は、沖縄県産黒糖を使用した「黒糖蒸しパン（沖縄県産黒糖）4個入」、京都府産宇治抹茶を使用した濃い抹茶の味わいを楽しめる「一番茶の濃い抹茶プリン」、サンリオコラボのミルクティー味あん&チョコレート味あんの「食べマスモッチ シナモロール&クロミ」、バウンド食感のむにょかたグミの小粒タイプ「カンロ ぷちむにょる」、ほろ苦いカラメルソースのプリンタルトをアイスクリームに仕立てた「ハーゲンダッツ カラメルからめるプリンタルト」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。