セブン‐イレブン・ジャパンは4月14日、「春キャベツ」を使用した「春キャベツメンチカツ」(189円)を全国のセブン‐イレブン店舗で発売する。

同商品は、牛肉と豚肉を肉の旨味と食感を最も活かす黄金比率で配合。春キャベツ特有の甘みや食感、肉汁のジューシーな味わいを楽しめる。

夕食やお弁当のおかず、おつまみなど、幅広いシーンに対応する食べ応えのある仕上がりになっている。