セブン-イレブン・ジャパンは4月14日より順次、ミニカップ麺「ブタメン」のボリュームを約2.5倍にした「ブタメンBIG」を全国の店舗で限定販売する。2016年から続く恒例の限定販売も今年で10年目を迎え、4月12日の「ブタメンの日」に合わせて登場するという。

ブタメンBIG

ファン待望のブタメンBIGが10年目の限定発売

駄菓子として親しまれているブタメンをガッツリ食べたいというファンの要望に応え、おやつカンパニーとエースコックのコラボにより誕生したのが「ブタメンBIG」だという。大人も満足できるボリューム感ながら、手に取りやすいよう価格は前回販売時から据え置きとなっている。価格は199.80円。

ブタメンBIG

BIGサイズを支える3つの特徴

通常のブタメンと比較して圧倒的なスケールアップを遂げているという。

1.内容量が約2.5倍

総重量は87gで、そのうち麺は78gとなっている。通常のブタメンに対して内容量は約2.5倍、麺は約2.8倍というBIGサイズだという。



2.スープがよく絡む味付け麺

適度な歯切れとなめらかさを持つ角刃の麺を採用している。しっかりとした味付けとちぢれにより、コクのあるスープがよく絡む仕立てだという。



3.食材の旨味を凝縮したとんこつスープ

ぶたをメインに、とりやたまねぎ、香辛料をバランスよくブレンドしている。風味豊かでこってりとしたとんこつ味に、ごまの香ばしさが食欲を刺激するという。



知られざるブタメンの歴史とブタメンの日

ブタメンは1993年、ミニカップラーメンの3番目の味として誕生したという。当時流行していた豚骨ラーメンをフレーバーに選び、インパクトを重視して「ブタメン」と名付けられたところ、シリーズで最も人気の商品になったとのことだ。

また、長年名前がなかったパッケージのキャラクターは、2021年の投票キャンペーンによって「ブタメンくん」と名付けられたという。その名前が発表された4月12日が「ブタメンの日」として制定されており、今回の限定販売もこの記念日に合わせたものだという。