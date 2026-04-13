ファミリーマートは4月14日、「とろける食感 ぎゅっといちご」(226円)を全国のファミリーマートで発売する。

栃木県産「とちあいか」を使用

同商品は、持続可能な果実生産を支援する「産地と、コンビに、」シリーズ4年目で初めて展開するいちごフレーバー。アイスの王道フレーバーとして納得のいくものを届けるべく、産地との繋がりを深め、栃木県産のいちご品種「とちあいか」を採用した。

同商品には、栃木県産とちあいかの果汁を27%使用。強い甘みが引き立つとろける食感のアイスバーに仕上げた。濃厚ないちご果汁の層と、とろける食感のジェラート層の2層仕立てで、ひと口ごとにいちご本来の香りと濃厚な甘みが広がる。

「とちあいか」がつなぐ、農家の誇りと新たな未来

とちあいかは、気候変動が激しい現代において、農家の負担を軽減するために生まれた品種。一粒が大きく、実がしっかりとしていて傷つきにくいため、収穫や箱詰めの作業効率が格段に向上した。農家からは「とちあいかのおかげで、作業にゆとりが生まれた」との声もあり、心と体に余裕が生まれたことで、「これからも、この地で美味しいいちごを作り続けたい」という未来への活気に繋がっている。

「自分が手塩にかけて育てたとちあいかがアイスとなり全国の店頭に並ぶ。その光景を想像するだけで嬉しいし大きなやりがいになる。」－そんな作り手の誇りに応えるべく、その美味しさを最大限に引き出す商品を追求した。

「品種名」で選ぶ、新しい応援のカタチ

300種以上の品種がひしめく「いちご戦国時代」において、優れた品種でもその名が浸透し定着することは容易ではない。そこで同商品では、あえて「いちご果汁」ではなく「とちあいか果汁」と品種名をパッケージ前面に掲げた。購入者がその名前を覚え、ファンになることが、育てやすく美味しい同品種の普及を後押しし、ひいては持続可能な農業へと繋がっていく。