SNSを中心にトレンドとなった「ピーナッツコーラ(ファーマーズ・コーク)」。コーラにナッツを入れて飲むという斬新なアレンジを、すでに試している方も多いのでは? そこで今回紹介したいのが、ファミリーマートが提案する「ピーナッツコーラの世界が広がるアレンジ」です!

ファミマはペプシにピーナッツを入れてみた!

(@famima_nowより引用)

流行りの「ピーナッツコーラ」とやらを、早速試してみたファミリーマート公式の中の人。するとSNSでは「さすがはファミマ!w」「便乗が速い!!www」「ぶっ飛んだ組み合わせだね! どんな味がするのか気になる」「ちょうど今日これやった 美味すぎ」といった声が。また、「ファミマさん、ペプシに合うピーナッツを教えてください!」「どのピーナツが美味しいか頼みます」という声もちらほら。

そんな声を受けて、早速、プライベートブランド「ファミマル」のナッツ系商品と「ペプシコーラ」を掛け合わせたアレンジを提案することに。

まずは、これぞ王道!バズったきっかけの定番「バタピー」を使用したレシピ。ファミマルの「カリッと香ばしいバタピー」(180円)をコーラに入れれば、粒揃いのピーナッツの塩気が、コーラの甘みを最大限に引き出してくれます。

さらにデザート感も楽しめる極甘フレーバーがお好みの方には、「3種の香ばしいナッツと蜜の甘みメープルキャラメリゼミックスナッツ」(268円)がおすすめ。メープルの香りと蜜の甘みがコーラに溶け出し、デザートコーラへと昇華させてくれるのだとか。

そして、ピーナッツコーラに刺激を求めるなら、「シビれる辛さがクセになる 麻辣花生(マーラーピーナッツ)」(160円)をチョイス。唐辛子の辛味と山椒のシビれが炭酸の刺激と合わさって、まるでクラフトコーラのようなスパイシーで大人な味わいに。流行りの麻辣とコーラが意外な相乗効果を発揮し、エキゾチックな味わいに変貌するそうです。

いかがでしたか? 気になるアレンジはあったでしょうか? すでにピーナッツコーラを楽しんでいる方も、これから試そうとしている方も、ファミリーマートで自分なりのオリジナルピーナッツコーラを見つけてみては?