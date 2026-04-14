静岡県警がXで公開した「高速隊からのお知らせ」が、思わぬ形で話題を呼んでいます。タイヤのパンクに対する注意喚起という至って真面目な内容なのですが、添付された“参考画像”にツッコミが相次ぐ事態に……笑。

～高速隊からのお知らせ～

高速道路上では毎日どこかでタイヤのバースト(破裂)が発生しています。

タイヤが空気圧不足や劣化・損傷した状態で高速走行すると、タイヤがバーストすることがあり、これは自身の安全だけでなく、仕事にも影響を与えます。

月に1回はタイヤの点検をしましょう。

(@SP_koutuanzenより引用)

この車両、随分とレトロかっこいいと思いませんか? パンクの注意喚起なら、もっと今時っぽい車両があったろうに……と思ってしまいますが、そう、イニDファンならピンときた人も多いはず。実はこれ、人気漫画『頭文字D(イニシャルD)』で主人公の藤原拓海が乗っている「スプリンタートレノAE86」(通称:ハチロク)なんです。車体に書かれた文字もファンなら既視感が。

思いがけない車両の登場に、SNSでは「なぜにこの車で説明www」「こんなん絶対豆腐屋のアレやん笑笑」「豆腐屋のハチロクにしか見えない」「なにシャルD!?笑」「日本一整備が完璧そうなハチロクを題材に使うとはw」とツッコミの嵐。また、群馬県を舞台とする車両が静岡県警のXに登場したことに、「群馬県警ではなくて静岡県警かよw」「何やってんだ静岡県警w そういうとこ、好きだぞ」という声も寄せられています。

真面目な注意喚起の投稿に、ちょっぴり遊び心をプラスした静岡県警。結果的に、多くの人に拡散されることになって、大成功ですね!

さて、本題はあくまでも交通安全です。間もなくゴールデンウィーク到来。初夏のドライブに出かける前に、空気圧を整えたり、タイヤ全体をチェックしてみてはいかがでしょうか?