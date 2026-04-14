中東情勢の影響で市場が不安定な動きを見せる中、オルカンを中心とした分散投資の重要性が改めて意識されています。一方で、「それ以外の選択肢」も検討しておきたい局面といえるかもしれません。

実際、国内株式ファンドには資金流入が加速しており、過去10年の実績を見ても優れたパフォーマンスを上げてきたものが少なくありません。

そこで今回は、SBI証券投資情報部のシニア・ファンドアナリスト・川上雅人さんに、国内株ファンドの実績を振り返りながら、次の10年に注目したい好成績ファンドを紹介してもらいます。

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投資マネーが集まる、国内株式カテゴリー

QUICKが集計したETFを除く国内公募追加型株式投資信託の資金流入動向を見ると、2026年3月は国内株式カテゴリーへの資金流入額が前月の2,353億円から約3倍となる7,009億円に拡大しました（図表1）。これはQUICKが集計を開始した2015年1月以降では最大の水準です。

中東情勢の悪化などを背景に株価が大きく下落する局面で、国内株式ファンドへの押し目買いが膨らんだものとみられます。

図表1 投資信託（ETFを除く国内公募追加型株式投資信託）・国内株式カテゴリーの資金流入動向 （2024年1月～2026年3月） ※QUICKデータをもとにSBI証券作成

日経平均・TOPIXの10年パフォーマンスを振り返る

図表2は代表的な国内株価指数である日経平均とTOPIXについて、過去10年のパフォーマンスを示したものです。

2026年3月の単月では、両指数とも10％を超える大幅な下落となりましたが、長期で見ると日経平均は3.05倍、TOPIXは2.60倍となっており、企業業績の拡大などを背景に、国内株式市場は高いパフォーマンスを上げてきたといえます。

図表2 日経平均とTOPIXの10年パフォーマンス （2016年3月末～2026年3月末 2016年3月末＝100） ※QUICKデータをもとにSBI証券作成

こうした10年間に着目し、一定の条件で抽出した10年好成績の国内株式ファンドを示したものが次のページの図表3です。