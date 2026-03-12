ミラノ・コルティナ冬季オリンピックでは、日本選手の活躍が大きな話題となりましたが、投資の世界でも「ニッポン」が再び注目を集めています。

高市トレードや中東情勢など、時事的な材料で日経平均は上下していますが、日本株は以前から割安との指摘も多く、投資先として東京市場に熱い視線が注がれています。足元では日経平均やTOPIXといった国内株式インデックスが、オルカンやS&P500を上回る場面も見られます。

そこで今回は、SBI証券投資情報部のシニア・ファンドアナリスト・川上雅人さんに、オルカンや日経平均を上回る好成績となった、NISAで買える1年好成績の国内株式ファンドを紹介してもらいます。

オルカン・S&P500と日本株、どちらが好調?

2月のミラノ・コルティナ冬季オリンピックでは、日本選手が幅広い種目で活躍し、冬季五輪最多となる24個（金5、銀7、銅12）のメダルを獲得しました。続いてWBCやパラリンピックも開幕し、日本選手の活躍に期待が集まっています。

そして投資信託においても日本（ニッポン）の資産が注目されつつあります。

QUICKが集計したETFを除く国内公募追加型株式投資信託の資金流入動向を見ると、新NISA3年目スタートとなる2026年1月は、約2.76兆円という過去最高の資金流入額を記録しました。最大の牽引役となったのは全世界株式インデックスファンドや米国株式（S&P500）インデックスファンドが含まれる海外株式カテゴリー（約1.8兆円）ですが、1月は国内株式カテゴリーの資金流入が3,587億円となり、海外株式に次ぐ規模となっています（図表1）。

図表1 投資信託（ETFを除く国内公募追加型株式投資信託）の資金流入動向 （2025年1月～2026年1月） ※QUICKデータをもとにSBI証券作成

国内株式ファンドへの資金流入が加速

国内株式カテゴリーは昨年5月から9月までは資金流出となる期間がありましたが、高市内閣がスタートした10月からは資金流入が目立ってきています。これは、高市政権による積極的な財政政策と減税期待、戦略的分野への重点投資の推進に加えて、インフレ定着などによる国内企業の業績拡大期待が、国内株式ファンドの買いを後押ししていると考えられます。

自民党が2月の衆議院総選挙で圧勝し、高市政策の実現スピードが加速するとの思惑などから、日経平均株価は2月25日に再び過去最高値を更新していますが、投資信託経由での国内株式への資金流入好調が続くのか、2月以降のデータに注目です。

売れ筋ファンドのeMAXIS Slimシリーズで全世界株式（オール・カントリー）（愛称：オルカン）、米国株式（S&P500）、国内株式（日経平均）、国内株式（TOPIX）について、約3年前の2022年末を100として直近までのパフォーマンスを比較したものが、図表2となります。

2025年1月以降は国内株式インデックスファンドの好調ぶりが目立ち、3年程度のリターンにおいても2月24日時点ではS&P500やオルカンを上回ってきています。