ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編『あつまれ ハイエナの森』が11日、生配信された。

  • 『あつまれ ハイエナの森』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『あつまれ ハイエナの森』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

小林豊「世界大会で2位に」

番組には、BOYS AND MENの元メンバー・小林豊が登場した。小林は2021年10月、福岡市内のドラッグストアで約9,000円相当の万引きをし、その後報道によって事実が発覚。グループ卒業発表の当日に所属事務所を即日解雇されている。

当時の状況について、小林は「アイドルの傍らスイーツ店の出店準備を進めていたが、開店直前に裏切りに遭い計画が破談になった。精神的にボロボロになり、自暴自棄になったことが引き金だった」と説明。神妙な面持ちで「本当にたくさんの方にご迷惑をおかけしました」と生謝罪を行い、メディアの前で騒動の詳細を語るのは、今回が初めてのこととなった。

また、小林は解雇後にフランス・パリに渡り、ショコラティエ修行をしていたといい、なんと「世界大会で2位になり、来週には大阪でプロデュースするカフェをオープンします」と報告。しかし、修行で訪れたフランスのパリやニースで、計3回の通り魔的暴行被害に遭ったことも初告白。

見知らぬ男に殴られ内出血したり、金品を狙われネックレスを引きちぎられたりといった災難に対し、小林は「これまでの行いが悪かった罰だ」と振り返りつつも、「それでも修行を続けました」と夢を諦めなかった当時の思いを語った。

ABEMAでは11日から12日にわたり、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』を配信。『愛のハイエナ』特別編もこの中で配信された。

【編集部MEMO】
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで配信。当日は、ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。

元ボイメン小林豊、事務所解雇後にしていたこと　結果的に「世界大会で2位に」
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