ららぽーとEXPOCITYは4月16日～19日まで、たまごスイーツの祭典「春のEGG SWEETSマルシェ～全国選りすぐりのプリン100種類が集結！～」を開催する。

会場には、琵琶湖をイメージした青いジュレとプリンのコントラストが美しい「彦根イイプリン」や、約6人前のジャンボサイズの「まほろば大仏プリン」など、全国から厳選された100種類のプリンが集結する。

そのほか、たまごをふんだんに使用したタルタルサンドやカヌレなど、さまざまなたまごグルメも楽しめる。

全国各地のブランドたまごが店頭に並ぶポップアップストア「幻の卵屋さん」もオープン。たまご型カプセル抽選会や、たまご型ケースを使った工作イベント「エッグマラカス作り」なども実施する。

幻の卵屋さん

館内では春の連動企画も充実している。4月12日までは万博記念公園やニフレルと協力した「桜スタンプラリー」を開催。4月26日まではデジタルサイネージで幻想的な夜桜等の特別映像を上映する。お花見気分を味わいながら、豪華賞品が当たる抽選に参加できる。

4月からは、春は館内のリニューアルも進み、「THE NORTH FACE / HELLY HANSEN」の増床店や、関西最大級の「TAKEO KIKUCHI」など、新規・改装計15店舗が順次オープンする。