松屋フーズは4月14日10時より、牛めし・カレー・定食の「松屋」において、人気メニュー「ごろごろ煮込みチキンカレー」を販売する。SNSでも復活を望む声が多く寄せられていた伝説の味わいが、約1ヶ月間の期間限定で再登場するとのことだ。

ごろごろ煮込みチキンカレー

鉄板で焼いたジューシーなチキンが際立つ本格カレー

松屋名物の通称「ごろチキ」は、鉄板でジューシーに焼き上げた大ぶりのチキンが、スパイスのきいたオリジナルカレーにたっぷりと入った食べ応え満点の一皿。松屋社員のイチオシでもある「オリジナルカレー」のクセになる辛さと、ごろごろとしたチキンの満足感がファンを魅了し続けている。

今年は待望の復活祭として、一部店舗を除く全国の松屋にて展開される予定だ。なお、本メニューは持ち帰りも可能だが、持ち帰りの場合はみそ汁が別途料金となる。株主優待券の利用も可能とのことだ。

商品概要

ごろごろ煮込みチキンカレー 890円

販売されるメニューは「ごろごろ煮込みチキンカレー」890円、「ごろごろ煮込みチキンカレー 単品」770円となっている。

上記メニューは4月14日10時より販売を開始する。松屋フーズ公式アプリではお得なクーポンの配信や、事前予約が可能な「松弁ネット」の案内も行っている。また、各種キャッシュレス決済にも幅広く対応しており、店舗限定のキャンペーン情報などは公式サイトから確認できるとのことだ。