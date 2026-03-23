松屋フーズは3月24日10時から、「創業ビーフ牛タンカレー」(980円)を一部店舗を除く全国の松屋で販売する。

「創業ビーフカレー」は時間をかけて炒めた玉ねぎの甘みと、スパイスの豊かな香りが特徴の一皿。じっくり煮込まれたやわらかい牛肉がカレーの旨味を引き立て、創業当時から親しまれてきた定番メニュー。

今回、「創業ビーフカレー」にやわらかく煮込んだ牛タンを加えた「創業ビーフ牛タンカレー」が期間限定で初登場。

他にもチーズをトッピングした「チーズ創業ビーフ牛タンカレー」(1,180円)、牛肉をトッピングした「創業ビーフ牛タンカレギュウ」(1,250円)のほか、「ハンバーグ創業ビーフ牛タンカレー」(1,350円)、「うまトマハンバーグ創業ビーフ牛タンカレー」(1,480円)、「創業ビーフ牛タンロースかつカレー」(1,370円)など豊富なラインアップが揃えられている。

創業ビーフ牛タンカレー 商品ラインアップ

また、3月24日10時～31日10時の期間、松屋フーズ公式アプリにて最大100円OFFクーポンを配布。

なお、これらの商品は持ち帰り可能だが、みそ汁は別途料金が必要。株主優待券は上記メニューに利用可能。また、「創業ビーフ牛タンロースかつカレー」は一部店舗では取り扱いがない場合がある。