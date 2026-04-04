「この子、本当に初対面の全く知らない子です」――真栄田賢がXに投稿した、新幹線内での“まさかの交流”が話題に。子どもに頬をつかまれ、くすぐられながらも満面の笑みを見せる姿に、ほっこりする声が広がっている。

真栄田賢、子どもとの2ショットを公開 新幹線で思わぬ出会い

スリムクラブ真栄田賢

お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢は3月25日、自身のXを更新。「この子、本当に初対面の全く知らない子です」と書き出し、新幹線内で出会った初対面の子どもと戯れる様子を公開した。

その子どもは初めて会ったにもかかわらず、真栄田の頬を両手で挟んでおり、真栄田は変顔状態に。無邪気な笑顔を見せる子どもに真栄田は「お母さんが謝りに来ましたが、全然OKです。日本をリードする人間になる気がする」とつづっていた。

また同日、真栄田は同投稿を引用し「ラストはワキコチョコチョしてきました笑」と添え、子供にくすぐられている最中のオフショットを投稿。移動中の子どもとの触れ合いに癒されたのか、真栄田もとびきりの笑顔を見せていた。

この投稿には「確かに将来大物の予感大」「距離感ゼロすぎて親子に見えた(笑)」「優しい世界」「子供に懐かれるのもまた才能」「良い人オーラが出てたんだろうな」といったコメントが寄せられた。

同ポストはきょう1日までに6,500リポスト、表示回数は879万回を超えるなど、大きな話題を集めている。