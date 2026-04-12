ヤクルト、2点リードで後半戦へ

ヤクルトは3回表にJ・オスナのタイムリーで先制、5回表には岩田の犠牲フライと赤羽の3安打を絡めて追加点。投打がかみ合い、6回終了時点で巨人に2-0とリードを広げている。

【スタメン】

巨人: 1(二)門脇　誠 2(右)中山　礼都 3(遊)泉口　友汰 4(一)Ｂ・ダルベック 5(左)Ｔ・キャベッジ 6(三)坂本　勇人 7(中)平山　功太 8(捕)山瀬　慎之助 9(投)井上　温大

ヤクルト: 1(遊)長岡　秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀　優大 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田　幸宏 6(右)増田　珠 7(三)赤羽　由紘 8(二)伊藤　琉偉 9(投)高梨　裕稔

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5