“36時間不眠状態”で芸人たちが本気のお笑いに挑戦　ゆうちゃみも称賛「改めてホンマに芸人さんたちすごいなと思いました」

ABEMAオリジナルバラエティ番組『完徹～不眠最強芸人決定戦～』が12日に配信された。

ゆうちゃみも称賛

『完徹～不眠最強芸人決定戦～』は、芸人たちが“36時間一睡もせず”にお笑いに挑む前代未聞のバラエティ番組。『30時間限界突破フェス』のテーマである“限界突破”と“お笑い”を掛け合わせ、36時間不眠状態の芸人たちが本気のお笑いに挑むという前代未聞の検証企画を実施した。

36時間不眠状態で疲労困憊のなかでも、持ち前のスキルで見事に笑いをとっていた芸人たちを、ゲストとして奮闘を見届けたゆうちゃみも「めちゃくちゃ笑いました。改めてホンマに芸人さんたちすごいなと思いました」と称賛。

また、MCの川島明(麒麟)から「一番お気に入りのボケってどれですか?」と聞かれると、「きんたまラーメン」と“赤ちゃん”こと舘野忠臣(ネコニスズ)が大爆笑をかっさらった大喜利の回答を挙げ、笑いを誘っていた。

ABEMAでは現在、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』(4月11日15:00〜4月12日22:00)を配信中。『完徹～不眠最強芸人決定戦～』もその中で配信された。