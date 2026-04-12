好きな男性を射止めたい時に中川安奈が歌う曲は…さらに「これにはポイントがあって」　独自のテクニックに感嘆の声「なるほど!」「すごい!」

テレビ朝日系バラエティ番組『あざとくて何が悪いの? 特別版 令和の最強あざカワソングSP』が12日、ABEMAで配信された。

『あざとくて何が悪いの? 特別版 令和の最強あざカワソングSP』場面カット (C)AbemaTV,Inc.

「なるほど!」「すごい!」と感嘆の声

番組では、令和の新定番“あざとカラオケソング”TOP10をスタジオで発表し、ランクインした楽曲のあざとい歌唱方法を、高い歌唱力を誇る江端妃咲(Juice=Juice)がVTRで歌唱紹介。スタジオゲストのKEIKO・AYANE(ME:I)も“あざとカラオケソング”を歌唱した。

“あざとカラオケソング”についてトークを展開するなか、「好きな男性を射止めたい時に歌う曲は?」と聞かれたスタジオゲストの中川安奈は「HYさんの『AM 11:00』」と回答。これにはDen(リンダカラー∞)も「最高ですよ! 世代ですから」と納得する。

さらに、中川は「これにはポイントがあって」と付け加え、「歌おうとしてるちょっと前に、気になる相手に『これ歌える?』って確認しておくんですよ。あの曲って2人で歌うじゃないですか? でも、いきなりじゃなくて。(歌えるか聞かれたのは)『なんでだろう?』とさせておいて、忘れたタイミングでサッと入れるんですよ」と説明。

そして、「ちょっとあとに入れて、ドキッとしてもらって。みんなが『誰? 誰?』ってなるじゃないですか。そしたらマイクを渡して、『一緒に歌おう』みたいな」という独自のテクニックを明かすと、共演者たちから「なるほど!」「すごい!」と感嘆の声が上がっていた。

ABEMAでは現在、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』(4月11日15:00〜4月12日22:00)を配信中。今回の『あざとくて何が悪いの?』特別版もその中で配信された。