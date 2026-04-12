「あからさまにおじさんだけ知らない」流行コンテンツ?　『今日好き』メンバーは即座に反応「あー!」「知ってます」

ABEMA「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』～今日好きメンバー襲来! 明日、学校で話したい都市伝説SP～」が12日に配信された。

  • 「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』～今日好きメンバー襲来! 明日、学校で話したい都市伝説SP～」場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』～今日好きメンバー襲来! 明日、学校で話したい都市伝説SP～」場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

「あからさまにおじさんだけ知らない」

ショート動画の中毒性に話題が及ぶなか、都市伝説系人気YouTuber・Naokimanは「ブレインロットという単語が流行ったと思うんですけど」と切り出し、「イタリアンブレインロットっていう、なかなか中毒性のあるコンテンツがあるんです」「簡単にいうと、AIが作った音楽のテンポと、いかにもAIらしいキャラクターなんですけど」と説明する。

この説明を聞き、『今日、好きになりました。』(以下、『今日好き』)メンバーの長浜広奈(ひな)が「トゥントゥントゥンサフールですか?」と確認。ほかの『今日好き』メンバーたちも「あー!」「知ってます」と即座に反応した。

そして、ひなが「トゥントゥントゥンサフール」のメロディを口ずさみ始めると、オカルト雑誌『ムー』編集長・三上丈晴氏や手相芸人・島田秀平らお馴染みの“闇の解説員”はポカンとした表情。これに、『今日好き』で恋愛見届け人を務める井上裕介(NON STYLE)が「あからさまにおじさんだけ知らない」とツッコミを入れて、笑いを誘った。

ABEMAでは現在、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』(4月11日15:00〜4月12日22:00)を配信中。今回の『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』特別版もその中で配信された。

【編集部MEMO】
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで配信。当日は、ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。

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