ヤクルト vs 巨人の試合開始前情報

  • 対戦カード：ヤクルト vs 巨人
  • 開催球場：東京ドーム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト1勝-巨人3勝（4/10 ヤクルト2-3巨人 (巨人)、9/18 巨人0-5ヤクルト (ヤクルト)、9/17 巨人4-2ヤクルト (巨人)、9/3 ヤクルト3-5巨人 (巨人)）
  • ヤクルトスタメン：1(遊)長岡　秀樹、2(左)Ｄ・サンタナ、3(捕)鈴木　叶、4(一)Ｊ・オスナ、5(中)岩田　幸宏、6(右)丸山　和郁、7(二)武岡　龍世、8(投)山野　太一、9(三)田中　陽翔
  • 巨人スタメン：1(二)浦田　俊輔、2(中)松本　剛、3(遊)泉口　友汰、4(左)Ｔ・キャベッジ、5(一)増田　陸、6(三)坂本　勇人、7(右)平山　功太、8(捕)山瀬　慎之助、9(投)Ｂ・マタ

本日の試合中継記事はこちら

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 13 9 4 0 .692 -
2 ヤクルト 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 12 7 5 0 .583 1
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
6 中日 12 3 9 0 .250 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 ロッテ 13 5 8 0 .385 3
6 西武 13 4 8 1 .333 4