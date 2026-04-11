ヤクルト vs 巨人の試合開始前情報
- 対戦カード：ヤクルト vs 巨人
- 開催球場：東京ドーム
- 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト1勝-巨人3勝（4/10 ヤクルト2-3巨人 (巨人)、9/18 巨人0-5ヤクルト (ヤクルト)、9/17 巨人4-2ヤクルト (巨人)、9/3 ヤクルト3-5巨人 (巨人)）
- ヤクルトスタメン：1(遊)長岡 秀樹、2(左)Ｄ・サンタナ、3(捕)鈴木 叶、4(一)Ｊ・オスナ、5(中)岩田 幸宏、6(右)丸山 和郁、7(二)武岡 龍世、8(投)山野 太一、9(三)田中 陽翔
- 巨人スタメン：1(二)浦田 俊輔、2(中)松本 剛、3(遊)泉口 友汰、4(左)Ｔ・キャベッジ、5(一)増田 陸、6(三)坂本 勇人、7(右)平山 功太、8(捕)山瀬 慎之助、9(投)Ｂ・マタ
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|13
|9
|4
|0
|.692
|-
|2
|ヤクルト
|12
|8
|4
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|6
|中日
|12
|3
|9
|0
|.250
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|12
|8
|4
|0
|.667
|-
|2
|オリックス
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|2
|日本ハム
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|楽天
|12
|5
|6
|1
|.455
|2
|5
|ロッテ
|13
|5
|8
|0
|.385
|3
|6
|西武
|13
|4
|8
|1
|.333
|4