三井ショッピングパーク ららぽーと安城は3月27日～4月19日、開業1周年を記念した「LaLaport ANJO 1st Anniversary」を開催する。

LaLaport ANJO 1st Anniversary

4月18日・19日には、安城・刈谷・高浜・知立・碧南の碧海5市が集結する「1周年だョ！全員集合！碧海まつり」を実施する。ご当地給食の試食(4月18日)やゆるキャラのステージ、西三河の文化である餅投げ(4月19日)、地元産品が並ぶマルシェなどを通し、地域の魅力を体感できる。

碧海5市のマスコットキャラクターが登場

4月18日・19日の15時～21時は、屋上の「おくじょうひろば」が「あんじょう酒場」へと変身。DJ音楽と共に酒類を楽しめる憩いの場となる。

4月11日には藤本美貴さんによる子育てトークショーや、リンダカラー∞によるお悩み相談ライブを開催。

藤本美貴さんによる子育てトークショーを実施

3月29日には、安城市在住アーティスト・青山哲士さんと楽しむアートワークショップを開催する。

アウトドアチョークパーク

4月12日には、『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編の公開を記念して、地元学校の吹奏楽部による演奏会を実施する。

4月4日・5日にはフードコートにて、人気店のつけ麺や焼肉メニューを特別価格100円で提供する(数量限定)。

焼肉飯店 京晶園 アニバーサリーカルビも100円

期間中は、アニバーサリー抽選会も開催。館内73店舗では、1周年を記念したアニバーサリーフェアを行い、1周年限定メニューやアイテムを販売する。

4月1日～5月6日は、アニバーサリー期間限定の、三井ショッピングパークポイントのプレミアム販売を実施する。10,000円で12,000円分のポイントを購入できる特別販売に加え、安城市民限定でさらに1,000ポイントをプレゼントする。