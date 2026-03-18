三井不動産商業マネジメントが運営する三井ショッピングパーク ららぽーと磐田、安城および三井アウトレットパーク岡崎、ジャズドリーム長島は3月19日～4月5日、「春のハイウェイ・ショッピング」キャンペーンを開催する。

同キャンペーンでは、 ETCを利用し各施設指定対象の降車ICから来館すると、対象のららぽーとやアウトレットで使える「500円分のお買物・お食事券」をプレゼントするというもの（※）。

降車ICは、ららぽーと磐田が遠州豊田スマートIC（東名）、磐田IC（東名）。ららぽーと安城が、豊田南IC（新東名）、豊田上郷IC（東名）。MOP岡崎が、岡崎東IC（新東名）、音羽蒲郡IC（東名）。ジャズドリーム長島が、湾岸長島IC（伊勢湾岸道）、長島IC（東名阪道）。

キャンペーン対象エリア

三井ショッピングパークカード会員であれば、さらに500円分が追加され最大1,000円分の特典を受けられる。

「ららぽーと磐田」では、春の新生活に向けた「ビューティ＆ウェルネス」がテーマの体験型イベントを4月5日まで開催する。人気クリエイターのトークショーや新作コスメ体験、AIファッション診断など、多彩なコンテンツを楽しめる。

「ららぽーと安城」では、新入学や新学期に向けた家具・家電、ファッション、ギフトを提案する新生活フェアを5月6日まで開催。マストバイアイテムの紹介に加え、準備がお得になるキャンペーンも実施する。

「三井アウトレットパーク岡崎」「ジャズドリーム長島」では、最大80%OFFの「Spring Fair」を4月5日まで開催。3月19日～22日には、希少な試作品や掘り出し物が見つかる「サンプル品＆B品フェア」も実施する。

※乗車エリアは愛知県・岐阜県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・石川県・福井県・富山県・長野県が対象