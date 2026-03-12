ららぽーと海老名は、リニューアルを記念して3月27日～5月3日まで多彩なキャンペーンを開催する。

ららぽーと海老名がリニューアル

今回のリニューアルでは、3月23日には親子でゆっくり休憩や食事ができるスペース「coasis もぐもぐの森」、4月24日には親子向けスペース「coasis あそびの森」がオープンする。3Fのキッズゾーンが生まれ変わり、親子で快適に過ごせる環境が整う。

3月～4月にかけ、リカバリーウェア「ReD」、売り場面積が約2倍に拡大した「Zoff」、カフェ併設型の「Anker Store & Cafe」や、「3COINS+plus」など計14店舗が新規・改装オープンする。

リニューアルを記念したイベント・キャンペーンも多数実施する。3月27日～4月23日まで、3,000円以上の会計時にアプリでスタンプを獲得できる「リニューアルスタンプラリー」を開催。3店舗達成で三井ショッピングパークポイント500ptを付与する。

3月27日～5月17日には、「えび～にゃ商品券キャンペーン」を実施する。対象店舗で、えび～にゃ商品券を使って1万円(合算可)の購入ごとに1枚、えび～にゃ商品券利用証明書を配布。引換期間にレシートとあわせて提示すると、施設限定の500円分お買物・お食事券が先着でもらえる。

「あにまるスイーツプレゼント」は、「coasis あそびの森」のオープンを記念して実施する。4月24日～26日まで、森の動物を型取った菓子を配布する。3F会場にて各日先着1,000名が対象。

あにまるスイーツプレゼント

4月25日・26日には、海老名駅西口中心広場で「ららぽーと海老名presentsえびな・ちゅらフェス」を開催。沖縄グルメやステージを楽しめる。

4月24日～5月17日まで、「リニューアルLINEスタンプラリー」を実施する。公式LINEを友だち追加し、店内のQRコードを読み込んで応募すると、抽選で2万円分の旅行券や施設限定のお買物・お食事券が当たる。

5月2日・3日には、ステーキ、煮込み料理、ハンバーグ、串焼きなど、肉料理を中心としたキッチンカーが集合する「わんぱく肉まつり」を、海老名駅西口中心広場で開催する。