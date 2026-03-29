「すんごい並びに……」――M!LKの佐野勇斗が、Apple Musicチャートを見て思わず本音をもらした。嵐や米津玄師らと肩を並べる順位に喜びをにじませた投稿は、大ヒットの勢いを裏付ける形で反響を呼んでいる。

  • 佐野勇斗

    佐野勇斗

M!LK、「好きすぎて滅!」「爆裂愛してる」がランキング上位に　

昨年、紅白初出場を果たしたダンスボーカルグループのM!LK。2月18日発売の両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅!」のリリースに先立ち、昨年10月に「好きすぎて滅!」、今年2月に「爆裂愛してる」を先行配信した。

「好きすぎて滅!」は、今年2月に自身初のストリーミング累積再生数1億回を突破し、MVの再生回数も5,000万回を突破した。また、2026年3月13日～2026年3月19日のYouTubeチャートTOP100では、「好きすぎて滅!」が、2週ぶりに1位に返り咲き、通算3度目の首位を獲得するなど大ヒットを記録している。

佐野は、12日に自身のXを更新し、Apple Musicチャートのスクリーンショット画像を投稿。嵐、米津玄師、Mrs. GREEN APPLEといった日本を代表するアーティストが名前を連ねるなか、「爆裂愛してる」が2位、「好きすぎて滅!」が6位にランクインしており、「すんごい並びに入れていただいている……ありがとうございます」と喜びをあらわにした。

ファンからも「社会現象レベルじゃん」「大ヒット爆裂嬉しい」「もう国民的アイドルだね」とグループの活躍に喜びの声が寄せられたほか、「よく見たらご自身でダウンロードしてる?」と、佐野自身もグループの楽曲をダウンロードしていることに触れるコメントも。

同ポストは28日までに6,200リポスト、表示回数は310万回を超えるなど、大きな反響を呼んでいる。

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