巨人が1点差でヤクルトに勝利

先発投手：巨人は竹丸和幸が5回1失点の好投（6安打2奪三振）、ヤクルトの吉村貢司郎は4回1失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：巨人が1点を追加 3回裏：巨人が1点を追加 4回表：ヤクルトが1点を追加。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 11 8 3 0 .727 -
2 阪神 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 西武 12 4 7 1 .364 3
6 ロッテ 12 4 8 0 .333 4