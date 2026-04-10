「地上波では絶対できない」「医療チームも存分にスタンバイ」　『完徹～不眠最強芸人決定戦～』、ABEMA『30時間限界突破フェス』内で配信

ABEMAオリジナルバラエティ番組『完徹～不眠最強芸人決定戦～』が12日(13:00〜)に配信される。

前代未聞の検証企画

ABEMA開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』(4月11日15:00〜4月12日22:00)。その中で、オリジナルバラエティ番組『完徹～不眠最強芸人決定戦～』が配信される。

『完徹～不眠最強芸人決定戦～』は、芸人たちが“36時間一睡もせず”にお笑いに挑む前代未聞のバラエティ番組。『30時間限界突破フェス』のテーマである“限界突破”と“お笑い”を掛け合わせ、36時間不眠状態の芸人たちが本気のお笑いに挑むという前代未聞の検証企画を実施する。

検証には、鬼越トマホーク、村上健志(フルーツポンチ)、三四郎、ラブレターズ、栗谷(カカロニ)、Den(リンダカラー∞)、ロングサイズ伊藤(や団)ら、総勢24名の芸人が参加。チーム吉本、チームマセキ、チームものまね、チームチャンピオン、チーム金、チームキャラと、多彩なメンバーが6チームに分かれ、賞金300万円をかけたチーム戦を繰り広げる。

この番組は、「寝起き」と「完徹後」という対照的な状態での“面白さ”を比較するため、2つのステージで進行。しっかりと睡眠をとっている芸人たちは深夜1時に突然起こされ、久保田かずのぶ(とろサーモン)、松井ケムリ(令和ロマン)がMCを務める『覚醒～寝起最強芸人決定戦～』の収録に参加することに。

寝起きの状態で大喜利やネタ、リアクション芸に挑戦する中、収録の終盤で、これはニセ番組であることが明かされ、「今と同じことを36時間後にもう一度やってもらう」という衝撃のルールが告げられる。ここから芸人たちは、36時間一切眠ることが許されない過酷な状況へ突入。眠れば即脱落という極限状態の中で、睡魔との戦いが幕を開ける。

そして36時間後、生き残った芸人たちが、いよいよ本番となる『完徹～不眠最強芸人決定戦～』へ。ABEMAオリジナル番組初MCとなる川島明(麒麟)を中心に、見届け人の久保田かずのぶ、ゲストにゆうちゃみと私立恵比寿中学の小久保柚乃も参加。モノボケやネタを披露する際には、まさかのゲストも登場し、思わず覚醒する芸人の姿も。一睡もせずに再びお笑いに挑む芸人たちは果たしてどんな姿を見せるのか。

川島明(麒麟) コメント

地上波では絶対できないんじゃないかな。医療チームも存分にスタンバイした中で、自分がプレーヤーだったら絶対に出ないなっていうぐらいのクオリティでした。そんな中でも、36時間寝ないことで覚醒した芸人さんがいたり、36時間寝ていない人よりイカれたゲストが出てきた瞬間も何度かありました。その辺も一筋縄では終わっていないので、ぜひご覧いただきたいです。

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