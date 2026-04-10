日本テレビは10日、25日にスタートする新報道番組『追跡取材 news LOG』(毎週土曜22:00～)の制作記者会見を開催。取材プロセスを通じて新しい真相に迫る追跡ドキュメンタリー型ニュース番組で、メインキャスターには3月にNHKを退職した和久田麻由子アナウンサー、日テレ森圭介アナウンサーが就任することが決定した。

番組コンセプトは、「記者の取材の記録」=LOGをたどる

『追跡報道 news LOG』は、これまでのニュース番組とはひとあじ違う。多くのニュース番組では主に「結論」を視聴者に伝えているが、同番組では「結論」に至るまでの「LOG(ログ)」、つまり「取材の記録」に本当の"真実"を見出すという。取材の軌跡、交渉の緊張感、張り込みの孤独、真相にたどり着いた瞬間。そうした「LOG」を紐解き「真実味」と「信頼感」を視聴者に届けていくとのこと。

番組を支えるのは、"執念深さ"を武器にした「調査報道班」

同番組の特徴、そして大きな武器と言えるのは日本テレビ報道局「調査報道班」の存在である。インターネット上のわずかな手がかりから巨大な犯罪ネットワークを追い詰める「デジタル空間での追跡」や、現場に足を運び証言を積み重ねる「執念の取材」など…。手法には囚われず、「真実」を伝える姿勢が大きな魅力と言えそうだ。

メインキャスターは和久田麻由子アナ、森圭介アナに決定

和久田麻由子アナ

和久田アナは新番組への想いを聞かれ、「無数の情報に触れられるというこの状況の中で、記者の顔が見えるニュース番組だからこそ、情報の信頼度を高めていけるのではないかと信じています。私もチームの一員として、飾ることのない言葉でニュースを皆さんの元にお届けしていきたい」と自身の想いを語った。

森アナは自身が長年携わった箱根駅伝と同番組を重ね、「箱根駅伝はレースの結果だけではなく、その選手がどういう思いでスタートラインに立ったのか、その背景をご紹介することで人の心を打つ。この番組でも、1つの真実に至るまでの背景を知ることで、ニュースが違った角度で見えてくるんじゃないかと思います。箱根駅伝の経験を、この番組に還元できれば」と意気込みを語った。

小江翼プロデューサーは「記者の軌跡をクローズアップすることで、視聴者の皆さんにニュースを身近に感じていただける番組を目指していきたい」とコメント。

情報があふれかえる昨今、報道の裏側を見せていくことで、情報の透明性を担保しながら、視聴者の心をつかむカギになりそうだ。