お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、日本テレビ系情報番組『DayDay.』(毎週月～金曜9:00～)に、30日から月曜メンバーに加入することが28日、発表された。27日まで裏番組の『サン!シャイン』(フジテレビ)に出演しており、朝番組を“移籍”する形となる。

カズレーザーの初回出演となる30日の放送では、MCの山里亮太(南海キャンディーズ)とともに初のタッグロケ企画を実施。主役になりきれない名脇役として知られる「カニクリームコロッケ」にスポットを当て、老舗から高級店までを巡る企画を展開する。

ロケでは、カズレーザーならではの一癖ある食レポや、食事前に行う“高強度トレーニング”に挑む姿も見どころ。温度差のある2人が繰り広げる本音トークに注目だ。

また、この日の放送から新メインアナウンサーとして、後呂有紗アナが加わる。