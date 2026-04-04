俳優の井桁弘恵が、日本テレビ系スポーツニュース番組『Going! Sports＆News』(毎週土・日曜23:55～)の土曜日の新キャスターに就任。きょう4日から「FIFAワールドカップSPキャスター」として登場し、大会の魅力を伝えていく。

井桁弘恵

井桁は俳優としてドラマやバラエティ番組など幅広く活躍する一方、学生時代には陸上やテニスに打ち込んでいたスポーツ経験者。スポーツの楽しさや奥深さを肌で知る「スポーツマインド」を持つ存在として、ワールドカップを盛り上げる新たな顔に抜てきされた。

FIFAワールドカップSPキャスターへの就任について、井桁は「世界中が注目する『FIFAワールドカップ』という大会に関われることが本当にうれしく、まだ実感がなくてふわふわしています」と率直な喜びを語った。

番組への思いについても「小さい頃から『Going!』のお天気キャスターに憧れていて、スポーツも好きなので、どうしたら番組に関われるんだろうと考えたこともありました」と明かし、長年親しんできた番組での起用に特別な思い入れがあることをコメントした。

4年に一度のサッカーの祭典を前に、『Going! Sports＆News』は、競技ファンからライト層まで幅広い視聴者に向け、より分かりやすく、より親しみやすい情報発信を目指す。

井桁は、持ち前の明るさと爽やかな笑顔で、サッカーワールドカップの見どころや注目ポイントを丁寧に紹介していく予定だ。

【編集部MEMO】

井桁弘恵は、1997年2月3日生まれ、福岡県出身。2015年に早稲田大学への進学を機に上京し、本格的に芸能活動を開始。女性ファッション雑誌のモデルや『ZIP!』(日本テレビ)のリポーターを務め、19年には『仮面ライダーゼロワン』にレギュラー出演。その後、ドラマ『紅さすライフ』(日本テレビ)、『メンタル強め美女白川さん』『私の町の千葉くんは。』(テレビ東京)、『私がヒモを飼うなんて』(TBS)、映画『4月の君、スピカ。』、『イソップの思うツボ』、『仮面ライダー』シリーズ、『釜石ラーメン物語』などに出演。21年からは『おしゃれクリップ』(日本テレビ)のMCを山崎育三郎とともに務めている。

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