過酷なチャレンジにより肉体と精神が極限まで試される…『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円!』、ABEMA『30時間限界突破フェス』内で生配信

ABEMA『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円!』が11日(18:20〜頃)に生配信される。

「50人から“パイ逃げ”」企画からスタート

ABEMAは開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』を4月11日15時から12日22時にわたり配信。その通し企画として、特別チャンネル「30時間限界突破フェス2 コムドットch」にて 『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円!』が生配信される。

『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円!』は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できるが、失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていく。

番組では、コムドットが数々の過酷なチャレンジにより肉体と精神が極限まで試され、その“限界を超えていく姿”が描かれるが、オープニングでは、白装束の不気味な50人が一斉に襲いかかる「50人から“パイ逃げ”」企画からスタート。鬼に捕まると羽交い締めにされパイ投げを受けるという、緊迫の幕開けを予定しているという。

息つく間もなく過酷なミッションが次々と立ちはだかる逃げ場のない環境だけでなく、疲労がピークに達する中での“睡魔との闘い”も見どころだ。さらに、お馴染みの著名人や動画クリエイターらも登場し、さまざまな企画でコムドットを極限状態へと追い込む。

コムドット コメント

30時間の生配信は、今までやってこなかった“コントロールできない領域”で正直怖さもありました。でも同時に、このコントロールが効かない、しかも編集で後からフォローすることもできない環境は、今のコムドットをさらに成長させてくれる大きなチャンスだと思って即決しました。バラエティの“ヤバい人たち”が作っているらしい、しんどいことをたくさんやらされる企画だとも聞いていたので不安もありましたが、それも含めて本気で楽しみながら挑みたいと思っています。