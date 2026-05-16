小柳ルミ子×麻実れい 宝塚音楽学校“同期”が56年ぶりの再会！「感動して泣いちゃうかと思ったら…」当時の思い出を語り合う

5月30日（土）に東京・日本武道館で開催されるコンサート「TOKYO FM/BS11 presents 昭和100周年記念 昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra ～宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！～」。その開催を記念して、ゴールデンウィーク最終日である5月6日（水・振休）に特別生放送『TOKYO FM ホリデースペシャル「昭和ゴールデンHITS 100」』が放送されました。

パーソナリティは住吉美紀が担当し、コンサートにも出演する宝塚のレジェンドスター、麻実れいさん、小柳ルミ子さん、剣幸さん、一路真輝さん、真琴つばささん、姿月あさとさん、湖月わたるさんがゲストとして登場。当記事では、小柳さんと麻実さんの前半のトークの模様を紹介します。

――麻実れいさんは1970年に宝塚歌劇団に入団し、雪組トップスターとして活躍。1985年に退団されました。実は小柳ルミ子さんも、麻実さんと宝塚音楽学校の同期生です。小柳さんは劇団に2ヵ月間在籍した後、女優・歌手としての活動をスタートされました。

◆56年ぶりの再開を果たしたふたり

住吉：小柳さんのブログを拝見したのですが、今日は「56年ぶりの再会」なんですか!?

小柳：そうなんです。

住吉：最後にお会いになられたのはいつ頃ですか？

小柳：初舞台が終わったときから56年経って、今です！

麻実：56年ぶりだけど、昨日会ったような感覚よね。

小柳：私はターコ（麻実の愛称）の顔を見た途端、「うわぁー」って感動して泣いちゃうかと思ったら、逆に56年がポーンと飛んで。もう予科・本科時代に戻っちゃって。

住吉：まるで昨日一緒に授業レッスン受けていたような。お互いにどんなことを思い出しますか？

麻実：ルミ子はね、とっても成績優秀で入学したんですよ。入学式、私が遅刻したの覚えてないでしょ？

小柳：ええ～!?

麻実：音楽学校の場所がわからなくって遅刻したの。

小柳：ターコは東京出身なんですよ。私は福岡ですけれど、もう一際違ったの、雰囲気が。

麻実：単に背が高かっただけじゃないの（笑）？

小柳：いえいえ、都会的で大人だし、非常におしゃれで。「これは男役のスターになるな」って、当時から思っていました。

住吉：そして、ルミ子さんはすごく優秀な成績でいらした。

麻実：ルミ子って成績何番でした？

小柳：1番でございました。

麻実：私は3番だったんですけど、どんどん下がりまして（笑）。何をやらせてもできる子だったんですよ。日舞、洋舞、歌、体操。

小柳：体操もあったねえ（笑）。

麻実：何をやっても素晴らしかった。

＊

昭和100年を迎える2026年。TOKYO FMとBS11では、この記念すべき年に、日本武道館で特別コンサート「TOKYO FM/BS11 presents 昭和100周年記念 昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra ～宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！～」を開催します。

昭和を代表する名曲100曲を独自に選出し、そのなかから選りすぐりの楽曲を披露。宝塚歌劇団のトップ男役OGレジェンドスターたちに加え、同時代を彩ったレジェンドゲストも出演し、時代を超えて愛される名曲の数々を歌い上げます。

昭和の歴史とともに歩んできた日本の音楽エンターテインメント文化を、日本武道館から未来へつなぐ一夜限りのステージです。「TOKYO FM/BS11 presents 昭和100周年記念 昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra ～宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！～」の詳細は、公式サイトをご確認ください。

＜番組概要＞

番組名：TOKYO FM ホリデースペシャル「昭和ゴールデンHITS 100」

放送日時：2026年5月6日（水・振休） 15:00～16:50

パーソナリティ：住吉美紀

番組Webサイト：https://showa.goldenhits.jp/