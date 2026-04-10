“お騒がせ者“たちを生で徹底追究、山本裕典はオファー待ちマラソン…『「愛のハイエナ特別編」あつまれ ハイエナの森』と『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』、ABEMA『30時間限界突破フェス』内で配信

ABEMA『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』が11日(18:00〜頃)、『「愛のハイエナ特別編」あつまれ ハイエナの森』が11日(23:00〜)に配信される。

  • 『愛のハイエナ』初のリアルイベント『密会 ～口が堅い人しか来ないでください～ Presented by 愛のハイエナ』(C)AbemaTV,Inc.

    『愛のハイエナ』初のリアルイベント『密会 ～口が堅い人しか来ないでください～ Presented by 愛のハイエナ』(C)AbemaTV,Inc.

軍神ら番組で人気のホストらも応援に!?

ABEMAは開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』を4月11日15時から12日22時にわたり配信。その中で、『「愛のハイエナ特別編」あつまれ ハイエナの森』、さらに『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』を配信することが決定した。

『あつまれ ハイエナの森』では、ニューヨークとさらば青春の光が、放送ギリギリの“お騒がせ者“たちを生で徹底追究。また『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』では、山本裕典がマラソンに挑みながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す。山本の“ホストの師匠”ともいえる軍神(心湊一希)のほか、番組で人気のホストらも応援に駆けつける予定だという。

【編集部MEMO】
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで配信。当日は、ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。

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