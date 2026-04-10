ノブがスキャンダルを起こす前に…人気企画「ノブの好感度を下げておこう!」特別版、ABEMA『30時間限界突破フェス』内で配信

ABEMA『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』が12日(15:00〜)に配信される。

『チャンスの時間』人気企画の特別版

ABEMAは、開局10周年を記念し、4月11日15時から12日22時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を配信。その中で、『チャンスの時間』の人気企画「ノブの好感度を下げておこう!」特別版の配信が決定した。

ノブ(千鳥)がスキャンダルを起こす前に、上がりすぎた好感度を下げて不測の事態に備えておくこの企画。楽屋挨拶に訪れるゲストに対し、大悟(千鳥)の指示で“イヤな奴”になりきったノブが好感度の急下降を狙う“好感度落下チャレンジ”を行う。

今回の特別版では、2025年に紅白初出場も果たした大人気アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏、ABEMAオリジナルバラエティ『愛のハイエナ』シリーズ出演でも注目を集める俳優・山本裕典が、相手役として登場。今をときめく国民的アイドル・仲川と、活躍の幅を広げている山本を相手に、ノブはどんな“イヤな奴”を演じるのか。

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