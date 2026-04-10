山崎賢人、28年大河の主演に決定　タイトルは『ジョン万』「人生を1年かけて…」

俳優の山崎賢人(※崎はたつさき)が、2028年に放送されるNHKの大河ドラマで主演を務めることが9日、明らかになった。

山崎賢人

大河ドラマ第67作となる『ジョン万』は、土佐の貧しい漁師から身を立て、激動の幕末を「知と技」で己の人生を切り拓いた“ジョン万次郎”こと中濱万次郎を主人公にした物語。

わずか14歳で漂流した末にアメリカの捕鯨船に救われ、日本人がまだ見ぬ新世界の文明をいち早く体感した万次郎は、10年にわたる米国生活を経て、鎖国下の日本へ命がけで帰還し、幕末の志士たちに多大な影響を与えた。しかし、万次郎が真に望んだのは政治的な闘争ではなく、海を愛し、国境を越えた絆を信じる「一流の船乗り」として生きることだった。

同作では、名もなき庶民がいかにして絶望的な状況を生き抜き、日米の架け橋となったのかを描く。歴史の表舞台を彩る武士道とは異なる、自由な精神と圧倒的なサバイバル能力を持った一人の男の「日本史上、唯一無二の大冒険」が幕を開ける。

同日、東京・渋谷の同局で制作・主演発表会見が行われ、山崎、脚本を務める藤本有紀氏、制作統括の家富未央氏が出席。山崎は「ジョン万次郎さんのことを知れば知るほど、本当に魅力的な人だと感じます」とコメントし、「これからジョン万次郎さんの人生を1年かけて、ドラマを作っていけることが本当に幸せです。楽しみに待っていてください」と語り、視聴者に向けて放送への期待を熱く呼びかけた。

『ジョン万』は2028年1月から放送予定。クランクインは2027年初夏からの予定となっている。