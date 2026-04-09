阪神、森下・大山の活躍で2点リード

6回終了時点で阪神がヤクルトに2対0でリード。2点ビハインドで迎えた4回裏、阪神は森下翔太のホームランで1点を奪い、さらに大山悠輔のタイムリーで追加点を挙げ、この回に2得点。ヤクルトは反撃の糸口を掴めずにいる。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本　光司 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(遊)木浪　聖也 7(左)前川　右京 8(捕)坂本　誠志郎 9(投)茨木　秀俊

ヤクルト: 1(遊)長岡　秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)鈴木　叶 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田　幸宏 6(右)増田　珠 7(二)伊藤　琉偉 8(投)奥川　恭伸 9(三)武岡　龍世

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 10 8 2 0 .800 -
2 阪神 11 7 4 0 .636 1
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 3
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 11 7 4 0 .636 -
2 オリックス 11 6 5 0 .545 1
2 日本ハム 11 6 5 0 .545 1
4 楽天 11 5 5 1 .500 1
5 西武 11 4 6 1 .400 2
6 ロッテ 11 4 7 0 .364 3