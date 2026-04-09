阪神、森下・大山の活躍で2点リード
6回終了時点で阪神がヤクルトに2対0でリード。2点ビハインドで迎えた4回裏、阪神は森下翔太のホームランで1点を奪い、さらに大山悠輔のタイムリーで追加点を挙げ、この回に2得点。ヤクルトは反撃の糸口を掴めずにいる。
【スタメン】
阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(遊)木浪 聖也 7(左)前川 右京 8(捕)坂本 誠志郎 9(投)茨木 秀俊
ヤクルト: 1(遊)長岡 秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)鈴木 叶 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田 幸宏 6(右)増田 珠 7(二)伊藤 琉偉 8(投)奥川 恭伸 9(三)武岡 龍世
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|10
|8
|2
|0
|.800
|-
|2
|阪神
|11
|7
|4
|0
|.636
|1
|3
|巨人
|11
|6
|5
|0
|.545
|2
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|5
|中日
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|11
|7
|4
|0
|.636
|-
|2
|オリックス
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|2
|日本ハム
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|4
|楽天
|11
|5
|5
|1
|.500
|1
|5
|西武
|11
|4
|6
|1
|.400
|2
|6
|ロッテ
|11
|4
|7
|0
|.364
|3