フジテレビの動画配信サービス・FODで配信中のオリジナルドラマ『コントラスト』(全8話)。itzによる同名の人気BLコミックを原作に、不器用で対照的な2人の青年が互いに惹かれ合っていく姿を、光あふれる美しい映像で繊細かつ丁寧に描き出す、甘酸っぱい青春ラブストーリードラマだ。

W主演を務めるのは、『爆上戦隊ブンブンジャー』ブンレッド／範道大也役で、連続ドラマ初出演にして初主演を飾った井内悠陽と、ダンスボーカルユニット・ICExのメンバーとして活動しながら俳優としても躍進する阿久根温世。

学年イチの人気者・青山翔太(井内)は、順風満帆に見える高校生活の裏で挫折を抱えている。一方、特進クラスの秀才・千川陽(阿久根)は、人と距離を置く一匹狼。交わるはずのなかった2人は、屋上へ続く踊り場で偶然出会い、物語は動き出す――。タイトル通り対照的な役に挑み、意気投合した2人に、作品への思いを聞いた。

「先のことを考える余裕はなかった」目の前のシーンに集中

――台本を読んだとき、ご自身にとってどんな作品になりそうだと感じましたか?

阿久根：セリフ一言一言がどれもすごく素敵で、胸に刺さる言葉がたくさんありました。でも、どんな作品になるかというより、目の前のシーンをどう演じるかに必死でした。「一つひとつを大事にしないと追いつけないぞ」という感覚の方が強かったです。

井内：僕も先のことを考える余裕はなかったです。でも、その“予想できなさ”が楽しみでもありました。『コントラスト』は、独特な色や空気感がある物語だと感じます。だからこそ、余計なことは考えず、まずは目の前のシーンに集中しようと思いました。完成した作品を見て、自分にとってどんな存在になっているのか楽しみですし、気になります。

部屋に入ってきた瞬間「うわ…好青年だな」

――お二人は本作が初共演とのことですが、初めて会ったときのお互いの印象は?

井内：最初はめちゃくちゃクールな印象でした。この通り見た目も大人っぽいですし、落ち着いているのかなと。でも、いざ話してみると、“クールのク”の字もないくらい明るい上に、ちょっと子どもっぽい一面もあって。そのギャップに驚きました。

――井内さんが阿久根さんの“本性”に気づいたのはいつ頃ですか?

井内：初日から、その片鱗は少しずつ感じていましたね。

阿久根：えっ!? そうなの？

井内：うん、片鱗は感じていたかな(笑)。もちろん集中すべきパートは本当にめちゃくちゃ集中してやるんですけど、笑える場面では一緒にふざけてくれるタイプだなと。

阿久根：(笑)

――阿久根さんから見た井内さんの第一印象は?

阿久根：読み合わせのとき、「お疲れ様です!」って元気よく部屋に入ってきた瞬間、「うわ…好青年だな」と思いました(笑)。爽やかで真っ直ぐな人なんだろうなって。

――その後、印象は変わりました?

阿久根：真っ直ぐなところは今も変わらないです。ただ、一緒に撮影していく中で、意外と自分と似ている部分もあるかもしれないとは感じました。ちょっとふざけたがりなところとか、ノリの良さとか(笑)。「あ、これは仲良くなれる」と思いました。

井内：撮影が始まってから3日目か4日目に、温世と一緒にご飯に行ったんですよ。

――何を食べに行かれたんですか?

井内：何食べたんだっけ?

阿久根：天ぷらとか串カツとか…。いろんなメニューがあるお店じゃなかった?

井内：そうそう! そこで一気に打ち解けましたね。撮影現場から離れて、お互いのプライベートな話も含めて腹を割っていろいろ話せたのが大きかったです。