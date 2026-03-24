「先に落とした方が勝ち」――そんな“バカげた勝負”が、恋に変わる。

堀海登と佐藤友祐がW主演を務めるBLドラマ『フェイクファクトリップス』(毎週木曜24:00～)が、BSフジで4月30日にスタート(※TVer見逃し配信／全世界配信)。ライバル同士の意地と本音がぶつかる、“ウブで不器用な恋の駆け引き”が幕を開ける。

物語の主人公は、営業成績優秀なエース社員・四ツ谷良(堀)と、同じく実力派社員の志藤全(佐藤)。高校時代から競い合ってきた2人は、社会人となり同じ職場で再会してもなお対抗心を燃やし続ける。

そんな中、ある出来事をきっかけに「先に落とした方が勝ち」という新たな勝負を始めることに。引くことのできない“恋の駆け引き”が幕を開ける。

シリーズ累計45万部を突破する原作は、テンポの良い掛け合いと、素直になれない2人のじれったい恋模様が支持を集めている。

コメントは、以下の通り。

原作：末広マチ氏

ドラマ化のお話をいただいた時は大変驚きましたがこの作品の核である「二人の喧嘩っぷり」をぜひ映像でも見てみたい！！という好奇心に背中を押され、この素敵なご縁をお受けさせていただくことになりました。

実写化というあまりにも未知な体験に、当初は不安もありましたが撮影現場に伺った際、スタッフの皆さまやキャストの皆さまが作品に真摯に向き合ってくださる姿を目の当たりにし、不安が安心と期待に変わったことを覚えています。

そして、私個人の中で完結していた物語が、たくさんの方の手によってまた新たに形を変え広がっていく様子には驚きと感謝の連続でした。

また、今回のドラマ化を通じて改めて拙作と深く向き合うきっかけをいただけた事にも心から感謝しています。

ドラマでは漫画とはまた違った新たな魅力が随所に散りばめられていると思います！ 映像だからこそ表現できるフェイクファクトリップスの新しい魅力をぜひご堪能いただけたら嬉しいです！

堀海登

僕が演じた良は、自分の気持ちを素直に言葉にするのがあまり得意じゃない、どこか不器用な人物だと思っています。嘘と本音の間で揺れながら、それでも全と向き合おうとするところに、演じていてすごく惹かれました。この作品を通して、人と向き合うことの難しさや、正直でいることの大切さを改めて感じました。

現場では、良の弱さや迷いに寄り添いながら、一つ一つのシーンを大切に演じさせていただきました。

観てくださる皆様にも、良の選択や様々な感情を近くで感じてもらえたら嬉しいですし、最後まで見届けてもらえたら嬉しいなと思っています！！！

佐藤友祐

志藤全役のオファーをいただいた時の第一声は素直に「1話からなんて攻めたBLなんだっ」でした（笑）

過去にBL作品でスパダリ男子の役を演じさせてもらったことがあり、今回はツンデレな猫系男子。台本を読めば読むほど全が可愛くて良が可愛くて。僕のBL作品の概念をまた一つ大きく変えてくれる大好きな作品となりました。

スタッフの皆さん、キャストのみんな、そしてマチさんにも現場に来ていただき、体当たりで200%の力でぶつかった作品となってるので、観てくださる皆さんの反応が楽しみです。

【編集部MEMO】

堀海登は、1999年5月25日生まれ、東京都出身。ドラマや舞台を中心に活動の幅を広げており、作品ごとに異なる役柄を丁寧に演じ分ける実力派若手として注目を集めている。主な出演作に『あなたを殺す旅』『最高のオバハン 中島ハルコ』などがあり、繊細な感情表現と存在感のある演技で評価を高めている。



佐藤友祐は、1996年9月11日生まれ、北海道出身。ダンスボーカルグループ「lol-エルオーエル-」のメンバーとして活動する一方、俳優としても活躍している。ドラマ『不幸くんはキスするしかない』でW主演を務めたほか、『スクープのたまご』などにも出演。クールな佇まいと柔らかな表現力を併せ持ち、幅広い役柄に挑戦している。

(C)末広マチ・竹書房／「フェイクファクトリップス」製作委員会