スイセンが芽吹くこの時期に気を付けたいのが、スイセンによる食中毒。そこで問題です。どっちがニラでしょうか?

【難問】

4月はスイセンとニラが混在しやすく、毎年食中毒が多発する危険な時期です。

.

そこで問題。左と右どっちがニラ?

(@tetsublogorgより引用)

このクイズを投稿したのは、八百屋歴15年の「青髪のテツ」さん(@tetsublogorg)。葉の色も長さも幅もそっくりですね。一方がニラ、もう一方がスイセンなのですが、この難問に「これは右がニラで左がスイセン 間違いないでしょう!」「多分右かな? こわいよね、水仙」 「右かなあ… ﾋﾞｸﾋﾞｸ」「ニラは右です!」といった回答が。また、AIに聞いたところ、「AIに聞けば簡単に防げる。すなわち左がニラです」「AIにかかればこんなもの余裕よ! 左がニラで右がニンニクの芽だよ♪」という結果も。さて、気になる正解は?

正解は……「右がニラ」です!

ほとんどの方が正解していましたが、うち半数は「右やとは思うけど混ざってたらほんま分からんやろな」「野菜はスーパーで買いましょw 流石に自生してるのを見分けれないよ」「こうして並べてもらってたら判るけど、別々に見たら間違う自信しかない...」「いつかやらかしそうです…」と自信なさげ。この問題に関しては、AIも頼りにならないようです。

手に取って匂いをかげば分かるかもしれませんが、万が一、ニラの中にスイセンが数本紛れこんでいたりしたら、食べてしまうかも……。「間違うわけがない」という思い込みは危険です。ニラは野菜を扱うお店で購入すること、迷ったら食べないこと、誤食には十分気を付けてくださいね。