2024年にタイで制作され大ヒットを記録したBLドラマ『Love Sea』。その日本リメイク版『Love Sea ～愛の居場所～』が、11日からフジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信。地上波でも毎週月曜25:15～(※関東ローカル)に放送される。

W主演を務めるのは、海を愛する島育ちの人気ツアーガイド・武藤海心役に国上将大、そして都会育ちの人気恋愛小説家・楽本愛役に西銘駿。とある島と東京を舞台に、異なる価値観を持つ2人が心を通わせていく姿が描かれる本作。初共演ながら、撮影初日からキスシーンという濃密なスタートを迎えた2人。互いを信じ、歩み寄り、作品と真摯(しんし)に向き合った日々について、語り合ってもらった――。

オファーを受けて“1カ月10kg減”の体作り

――まずは、本作に出演が決まった時の率直なお気持ちから聞かせてください。

国上：世界中にファンがいるタイBLの日本リメイク版に、まさか自分が主演で参加できるとは思っていなくて。正直、最初は「これは大変な挑戦になるな」と覚悟しました。僕が演じた海心は、“島の人気者でガタイが良い”という設定だったので、「身体づくりをしなければ…!」と、オファーを頂いてすぐにジム通いと筋トレを始めました。

西銘：将は3カ月前くらいから入念に準備していたらしいんですが、僕のところにオファーが来たのは撮影の1カ月前で、実はそのとき僕は、今より太っていて…。原作の僕の役のピートさんは華奢(きゃしゃ)で肌もすごくきれいなので、めちゃくちゃ頑張ってクランクインまでに8キロ減量して、さらに撮影中も2キロ落としました。日焼け厳禁だったので、真夏に長袖・長ズボン・マスク・サングラスで走り込んで(笑)

国上：あと帽子もね(笑)。 1カ月ちょっとで10キロ減は、本当にすごいよ!

西銘：頑張りました(笑)。久しぶりの主演で、しかも初めてのBL作品だったので、最初は緊張もありました。でも、実際にBL作品を見たり、出演した役者仲間を見て、自分なりにしっかり向き合わなきゃなという気持ちで臨みました。ただ沖縄出身でお酒も大好きなので、減量はなかなか大変でした(苦笑)

――美肌で驚きました。秘けつはありますか?

西銘：いや。今は夏場でちょっと焼けてますけど、普段からあまり外に出ないからかも(笑)。子どもの頃からあまり日焼けしなくて、野球部の大会でも「お前だけ色白すぎじゃない?」「練習してないんじゃないの?」って言われることもありました(笑)

国上：ダイビング練習のプールが最初の顔合わせだったんですけど、駿くんを見た瞬間、「うわ、本物の愛さんだ!」って思いました。

西銘：将も、初対面のときから海心そのものだったよ!

視聴者がキュンキュンするシーンを作り上げる過程に興味

――おふたりとも海心と愛になるため気合いを入れてかなりの肉体改造をされたんですね(笑)。水中撮影も行われたようですが、泳ぎやダイビングには自信がありましたか?

国上：幼稚園・小学校ぐらいの時に水泳を習っていたので、何となく泳げる感覚はあったんですが、周りの方たちからは「ダイビングはまったくの別物だよ」というお話を聞いていて。でも、いざやってみたら自分としては割と抵抗なくできましたね。

西銘：それこそ僕は沖縄出身なのに、ダイビングはやったことがなくて…。というのも沖縄の人って、そもそも海であんまり泳がないんですよ。

――えっ!? そうなんですか?

西銘：海水浴は、小学2～3年生くらいで十分満足して、卒業してしまうので(笑)。沖縄の人たちにとって、「海に行く」イコール、「BBQをしに行く」なんですよ!

国上：東京出身の人が、スカイツリーに上らない、みたいな感覚?

西銘：そうそう! その感覚と似てる気がする。沖縄の海で水着を着ている人を見かけると、「あ、内地の人だな」って僕らは思うから。

――なるほど～。本作はBL要素を含んだ繊細なラブストーリーであり、かつ濃密な人間ドラマであるとも言えますが、実際に演じていてどんなことを感じましたか?

西銘：キラキラした恋愛を描いている部分もたくさんありますが、同時に心の傷やトラウマに向き合う物語でもあるんですよね。台本上では「ここで2人の心が通い合う」みたいに割と明確に書かれてはいるんですけど、実際にお芝居をしていると、「あ、何かいま“好き”が“愛”に変わったかも…?」みたいな瞬間もあったり。そういう時は自分自身の気持ちの高ぶりをちょっと抑えつつ、「逆にここからは全開でいっちゃっていいよね?」みたいな感じで、現場でその都度確認しながら、視聴者の方々にキュンキュンしていただけるシーンを作り上げていく過程が興味深かったですね。