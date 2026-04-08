ヤクルト vs 阪神の試合開始前情報
- 対戦カード：ヤクルト vs 阪神
- 開催球場：阪神甲子園球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト2勝-阪神3勝（4/7 ヤクルト3-9阪神 (阪神)、10/2 ヤクルト2-6阪神 (阪神)、9/22 阪神2-3ヤクルト (ヤクルト)、9/21 阪神1-8ヤクルト (ヤクルト)、8/24 阪神8-1ヤクルト (阪神)）
- ヤクルトスタメン：1(遊)長岡 秀樹、2(左)Ｄ・サンタナ、3(捕)古賀 優大、4(一)Ｊ・オスナ、5(中)岩田 幸宏、6(右)増田 珠、7(三)赤羽 由紘、8(二)伊藤 琉偉、9(投)松本 健吾
- 阪神スタメン：1(中)近本 光司、2(二)中野 拓夢、3(右)森下 翔太、4(三)佐藤 輝明、5(一)大山 悠輔、6(遊)木浪 聖也、7(捕)坂本 誠志郎、8(左)福島 圭音、9(投)Ｅ・ルーカス
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|阪神
|10
|7
|3
|0
|.700
|0
|3
|広島
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|巨人
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|10
|3
|7
|0
|.300
|4
|6
|中日
|10
|2
|8
|0
|.200
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|10
|7
|3
|0
|.700
|-
|2
|楽天
|10
|5
|4
|1
|.556
|1
|3
|オリックス
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|3
|日本ハム
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|ロッテ
|10
|4
|6
|0
|.400
|3
|6
|西武
|10
|3
|6
|1
|.333
|3