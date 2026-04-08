多くの大学生にとって、重要な存在である‟就活”。スーツ、交通費、メイクなど出費がかさむなかで、100円ショップのダイソーで手に入る便利すぎるアイテムとは……??

ダイソーの採用担当者がガチで紹介する動画がDAISOのネットストアと、広島の放送局RCCのコラボチャンネルで公開され、注目を浴びています。

はじめに登場したのは、550円で買える『折りたたみ式PC・タブレットスタンド』。オンライン面接で目線を対面に近い高さに調整でき、表情を明るく見せるのに役立ちます。量販店だと2,000円以上はしそうなのに、や、安いっ……!!

ドラッグストアやコスメショップに並んでいるイメージの『まとめ髪ポイントブラシ』も、110円で購入可能。アホ毛を抑えて清潔感をアップでき、家に忘れてしまった……というときに気軽に買える値段なのも嬉しいところです。

県外への面接の際に役立つ『キャスターカバー』(110円)に続いて、足元をケアできる『ツヤ出し靴磨きウエットシート』(110円)も。意識したことがなかったものの、身だしなみは靴まで見られているのだそう……。

最後は、同じく身だしなみに欠かせない『洋服ブラシ』と『衣類用粘着クリーナー』(各110円)。ブラシやコロコロよりもコンパクトな『衣類用粘着クリーナー』は使い捨てながら60枚入っており、コスパも抜群です。

その他にもダイソーには就活に役立つアイテムが多数あり、角が丸くてはがれにくい『角丸ふせん紙』(110円)や、靴擦れ対策になる『低反発パッド』『もちもち低反発フラットインソール』(各110円)なども。

すでに就活中の人も、これから始めるという人も、ダイソーの店頭やネットストアで商品をゲットしてみては?