阪神、ヤクルトを6点リード

6回終了時点で阪神が9-3とヤクルトを大きく突き放す。4回に互いに1点ずつ奪った後、5回裏に阪神が打者一巡の猛攻で4得点。6回裏にも2点を追加し、リードを広げた。阪神佐藤輝、森下、ヤクルト丸山に本塁打。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本　光司 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(遊)木浪　聖也 7(捕)坂本　誠志郎 8(左)福島　圭音 9(投)才木　浩人

ヤクルト: 1(遊)長岡　秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀　優大 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田　幸宏 6(二)伊藤　琉偉 7(右)丸山　和郁 8(投)小川　泰弘 9(三)武岡　龍世

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4