ヤクルト vs 阪神の試合開始前情報
- 対戦カード：ヤクルト vs 阪神
- 開催球場：阪神甲子園球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト2勝-阪神2勝（10/2 ヤクルト2-6阪神 (阪神)、9/22 阪神2-3ヤクルト (ヤクルト)、9/21 阪神1-8ヤクルト (ヤクルト)、8/24 阪神8-1ヤクルト (阪神)）
- ヤクルトスタメン：1(遊)長岡 秀樹、2(左)Ｄ・サンタナ、3(捕)古賀 優大、4(一)Ｊ・オスナ、5(中)岩田 幸宏、6(二)伊藤 琉偉、7(右)丸山 和郁、8(投)小川 泰弘、9(三)武岡 龍世
- 阪神スタメン：1(中)近本 光司、2(二)中野 拓夢、3(右)森下 翔太、4(三)佐藤 輝明、5(一)大山 悠輔、6(遊)木浪 聖也、7(捕)坂本 誠志郎、8(左)福島 圭音、9(投)才木 浩人
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4