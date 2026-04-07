ヤクルト vs 阪神の試合開始前情報

  • 対戦カード：ヤクルト vs 阪神
  • 開催球場：阪神甲子園球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト2勝-阪神2勝（10/2 ヤクルト2-6阪神 (阪神)、9/22 阪神2-3ヤクルト (ヤクルト)、9/21 阪神1-8ヤクルト (ヤクルト)、8/24 阪神8-1ヤクルト (阪神)）
  • ヤクルトスタメン：1(遊)長岡　秀樹、2(左)Ｄ・サンタナ、3(捕)古賀　優大、4(一)Ｊ・オスナ、5(中)岩田　幸宏、6(二)伊藤　琉偉、7(右)丸山　和郁、8(投)小川　泰弘、9(三)武岡　龍世
  • 阪神スタメン：1(中)近本　光司、2(二)中野　拓夢、3(右)森下　翔太、4(三)佐藤　輝明、5(一)大山　悠輔、6(遊)木浪　聖也、7(捕)坂本　誠志郎、8(左)福島　圭音、9(投)才木　浩人

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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4