【3月31日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年3月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

3月31日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 苺を贅沢に使用したパフェや、プリンがのった華やかなケーキ、食感が楽しい新作パンなど、気になる品が多数ラインナップしています。

  • ローソン2026年3月の新商品スイーツまとめ

    ローソン2026年3月の新商品スイーツまとめ

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いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「ストロベリーパフェ」(340円)

  • 「ストロベリーパフェ」(340円)

    「ストロベリーパフェ」(340円)

価格 : 340円
エネルギー : 321kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

甘酸っぱい苺とミルキーな味わいが重なり合う、苺づくしの「ストロベリーパフェ」が登場です。いちごの風味とまろやかなクリームを楽しめる、春自分へのご褒美にぴったりな一品です。

「なめらかプリンのショートケーキ 2個入」(437円)

  • 「なめらかプリンのショートケーキ 2個入」(437円)

    「なめらかプリンのショートケーキ 2個入」(437円)

価格 : 437円
エネルギー : 254kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

なめらかなプリンを贅沢に乗せた「なめらかプリンのショートケーキ」が登場。ふんわりとしたスポンジとクリームのショートケーキに、プリンの食感と味わいを重ねた一品。ふたりでシェアできる、ボリュームのあるスイーツになっています。

「バター香るパンスイス チョコ&カスタード」(181円)

  • 「バター香るパンスイス チョコ&カスタード」(181円)

    「バター香るパンスイス チョコ&カスタード」(181円)

価格 : 181円
エネルギー : 393kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

「サクっ」「しっとり」という、2種類の異なる食感が楽しめるパンスイスが登場です。なかには濃厚なカスタードとチョコチップをたっぷり挟み込まれているんだとか。一口食べるたびにバターとチョコの旨みが広がる一品になっています。

「ふわふわちぎりパン チョコだらけ」(192円)

  • 「ふわふわちぎりパン チョコだらけ」(192円)

    「ふわふわちぎりパン チョコだらけ」(192円)

価格 : 192円
エネルギー : 471kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

チョコチップ入りのチョコクリームを、チョコチップ入りのチョコ風味生地で包み込んだ「チョコだらけ」の商品が登場。どこを食べてもチョコの美味しさを堪能できる贅沢な仕上がりになっています。

「もっちりとした三角チョコパン 4個入」(235円)

  • 「もっちりとした三角チョコパン 4個入」(235円)

    「もっちりとした三角チョコパン 4個入」(235円)

価格 : 235円
エネルギー : 104kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

おやつにもぴったりな「もっちりとした三角チョコパン」が手軽にシェアできる4個入りのセットで登場。もっちりとした弾力のある生地と、チョコの優しい甘みが絶妙にマッチするこちら。忙しい時の小腹満たしや、お子様とのおやつタイムにもぴったりな商品です。

まとめ

3月31日以降に購入できる新商品は、「ストロベリーパフェ」や「なめらかプリンのショートケーキ 2個入」、「バター香るパンスイス チョコ&カスタード」など、さまざまな商品がラインナップ。気になるスイーツがあれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用

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まるいさん

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武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

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