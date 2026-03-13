春到来! 今年もローソンの新作いちごスイーツに注目です。 3月10日より、ICHIBIKOが監修したウチカフェスイーツを販売しています。

「ICHIBIKO」は、「いちご好きの、いちご好きによる、いちご好きのための」いちごスイーツ専門店。ブランドいちごの「ミガキイチゴ」を中心に、季節ごとにスイーツや焼き菓子にぴったりないちごを選んで、とびきりのスイーツに仕上げています。

ICHIBIKO

今回のコラボレーションは、3月10日より3週にわたって、第2弾は3月10日より販売。第1弾のラインナップは、「いちごのクッキーシュー」(265円)、「ショコラドーム いちご」(322円)、「苺&ホイップサンド～苺果肉入りホイップクリーム使用～」(497円)、「いちごのロールケーキ」(286円)です。

ピンクやいちごの赤色など見た目がかわいい春らしいスイーツを堪能したので、早速レポートしていきます!

シュー生地の食感が楽しい! 「いちごのクッキーシュー」

こんがりと焼かれたシュー生地が特徴の「いちごのクッキーシュー」(265円)。いちごのチョコレートでコーティングされた表面はカリッとしていて、全体的に硬さや厚みを感じます。

中には、北海道産生 クリームと練乳を使ったミルククリーム、いちごソースがたっぷり! ザクザクの軽い食感のクッキーシューに、ミルキーでありながらすっきりとした甘さのミルククリームをたっぷり味わえます。

いちごのソースは果肉入りで、ほどよい甘さと酸味がホイップクリームとの相性抜群で、華やかな後味が印象的です。筆者は冷蔵庫でよく冷やしてからザクザクとした食感を楽しみましたが、しっとりとしたシュー生地がお好きな方は、室温に少し置いておくと、お好みの食感に変化するのでおすすめです。

ドーム型の見た目がかわいい! 「ショコラドーム いちご」

ショコラドーム いちご」(322円)

「ショコラドーム いちご」(322円)は、淡いピンク色のビジュアルがかわいい! いちごのチョコレートでコーティングされたパリパリの表面をカットしてみると……?

パリッとしたチョコレートのコーティング

外側のコーティングを含めて、スポンジ、いちごソース、ミルククリームが入った4層になっています。スポンジは驚くほどふわふわ!

コーティングチョコはまろやかな甘さで、口溶けのよいミルククリームと、甘酸っぱいいちごのジュレと一緒に食べると、パリパリ食感を楽しめる新感覚のショートケーキのようです。

ふわふわのパンにサンド! 「苺&ホイップサンド～果肉入りホイップクリーム使用～」

いちごの断面にワクワクするのはきっと筆者だけではないはず……! 「苺& ホイップサンド~苺果肉入りホイップクリーム使用~」(497円)は、ふんわりとしたパンの中に3.5個分のいちごを挟んだホイップサンドです。

ワンハンドで食べられる手軽さも

中には、爽やかな甘さのホイップクリームと、いちごの果肉がサンドされ、いちごの美味しさをたっぷり堪能できます。

やわらかく、香り高いいちごのジューシーな甘さに思わず笑顔になること間違いなし! たっぷりのいちごをワンハンドで食べられる手軽さもうれしいポイントです。

フレッシュないちごをトッピング! 「いちごのロールケーキ」

トッピングされたフレッシュないちごが特徴の「いちごのロールケーキ」(286円)。ふわふわのスポンジ生地の中には、生クリームがたっぷり包まれています。

最後までフレッシュな甘さを楽しめる

中には、とろりとした甘酸っぱいいちごソースを注入。マスカルポーネ入りのクリームは、爽やかで上品な後味を楽しめます。ひとくちで、フレッシュな甘さと心地よい酸味を堪能でき、ついつい手が止まらなくなる美味しさです。

春のマチカフェ イラストカップ

マチカフェのカップでは、春限定デザインが登場! 桜を基調とした春らしいデザインで、見ているだけでワクワクします。筆者のカップには桜のイラストと共に、「行き先は、わたし次第。」とのメッセージが付いていました。

ほかにも「じぶん色に、咲く」など、それぞれ異なるイラストやメッセージは全部で4種類(マチカフェ ホットS、M、L、メガ各種)。期間中どのカップに出会えるか、ぜひ楽しみに注文してみてください!

いちごを楽しみ尽くすラインナップ

ICHIBIKO監修のいちごスイーツは、どれもいちご好きにはたまない美味しさでした。いちごの爽やかな酸味がアクセントとなり、最後までくどくない甘さをたっぷり味わえます。今後、第2弾、第3弾と続いていくので、ぜひ食べ比べを楽しんでみてはいかがでしょうか。