フジテレビのバラエティ番組『ネタパレ』が、4月改編で月1回木曜深夜に放送されることになった。

芸人たちが“劇場”でネタを披露していく同番組。前身は、2016年4月に土曜19時台でスタートした『超ハマる!爆笑キャラパレード』で、17年4月から金曜23時台に移行して『ネタパレ』となり、この枠で7年半にわたり放送。24年10月から土曜18時30分に移行した。

金曜時代には、常連であるレインボーの実方孝生(当時)が、恋愛観察番組にありそうな風景のコントで演じるキャラクター「ジャンボ」に関連する芸名へ改名することに。同番組の視聴者投票で増田貴久考案の「ジャンボたかお」に決まった。

南原清隆、陣内智則、増田貴久というメンバーで放送枠を変えながら続いてきたが、『超ハマる!爆笑キャラパレード』のスタートから10年という節目で、月1レギュラーとなる。

3月7日には、『土曜プレミアム』枠でゴールデンスペシャルも放送されたばかり。フジテレビの赤池洋文編成管理部長は、3月9日に行われた4月改編のコンテンツラインナップ発表会で「ゴールデン帯で定期的な特番として戦えるソフトだと思っておりますので、深夜でやりながらまた新しい企画を生んでパワーアップさせ、ゴールデンで特番でやっていくという形を考えております」と説明している。

土曜夕方時代は、「和の心をもった笑いの新劇場」を掲げた演出となっていたが、番組公式ページでは、今後は再び深夜の色になることが予告されている。