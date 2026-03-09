フジテレビは9日、4月改編のコンテンツラインナップ発表会を開催。ゴールデン・プライム帯(19～23時)の改編率が40.6％に達する大幅な番組改編を実施する。

赤池洋文編成管理部長

月曜20時台は『呼び出し先生タナカ』が終了し、大物MCを迎えてのゲームバラエティをスタート。

火曜19～20時台『今夜はナゾトレ』は木曜21時台に移動し、『この世界は1ダフル』の後番組として『ナゾトレMAXXX』(4月2にスタート)に。後番組は、カズレーザーとニューヨークのMCによる2時間生放送『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』が3月29日にスタート。

木曜19時台は『ミュージックジェネレーション』が終了し、新たな音楽番組『STAR』がスタート。

金曜21時台は『ザ・共通テン!』が終了し、『かまいたちの瞬間回答!～60秒でお悩み解決～』が4月にスタート。

12月まで『酒のツマミになる話』が放送されていた金曜22時台はtimeleszの冠バラエティ『タイムレスマン』が4月17日スタート。

土曜18時30分は『ネタパレ』が深夜に移行し、GP帯の特番も随時放送。この時間帯は、これまで19時から放送してきた『新しいカギ』と『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』が前倒しで編成される。

日曜6時30分『発掘!スタートアップ ヒロミのおはようミーティング』が終了し、様々なショートコンテンツで構成し、ガチャピン・ムックらが出演する『ぱちぱちるんるん』が4月5日にスタート。

日曜7～8時台は『ボクらの時代』『日曜報道THE PRIME』が終了し、新たな情報番組『SUNDAYブレイク.』が3月29日スタートする。

月～金曜の帯番組は、『サン!シャイン』(8:14～9:50)の終了に伴い、『めざましテレビ』が9時まで拡大、『ノンストップ!』が9時スタートに拡大。

お昼の『ぽかぽか』は3分繰り上げて11時47分スタートに拡大する。

そのほか、日曜GP帯は『千鳥の鬼レンチャン』が21時まで6分拡大し、『Mr.サンデー』は21時スタートに繰り下げ。

土曜の夕方帯は、『Live News イット!』が17～18時の1時間枠となり、16時から『相葉◎×部』、16時30分から『ジャンクSPORTS』が編成される。

今改編のテーマは、熱量を最大化することで、リーチの最大化を目指す「ヒートMAX」。GP帯改編率は40.6％と過去10年で最大規模の改編。赤池洋文編成管理部長は「かつてないほど大きな変革の時を迎えており、フジテレビがコンテンツ制作において大きな挑戦に踏み切ったという証拠だと思っていただければと思います」と力を込めた。