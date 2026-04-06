全国の人気ベーカリーが集まるイベント「パンのフェス2026 in Fビレッジ」が、5月19日～24日の6日間、北海道ボールパークFビレッジで開催される。同イベントは2016年に横浜赤レンガ倉庫でスタートし、これまでに累計178万人以上が来場した“日本最大級”のパンイベント。昨年に続き、北海道での開催が決定した。

会場には、行列必至の人気店や完売必至の限定パンなど、全国各地のベーカリーが出店予定。現時点では、東京や神奈川、京都、福岡などから個性豊かな店舗の参加が発表されている。

売り切れ必至の人気パンを先行ゲットできる「プレミアムパンセット」も

注目は、数量限定で販売される「プレミアムパンセット」。人気店のパンが詰め合わせで楽しめるほか、先行入場特典も付いている。ラインナップは日替わりで、人気ベーカリーが登場する。

■THE CITY BAKERY(5月19日・23日)

ニューヨーク発の人気ベーカリー。看板商品の「プレッツェルクロワッサン」をはじめ、チョコレートチャンククッキーやシナモンロールなどがセットに。

■BREAD IT BE(5月20日・22日)

鎌倉の人気店。石臼挽きの小麦や自家製酵母を使ったハード系パンが特徴で、ほうじ茶ブレッドやサングリアロッソなど個性的なパンが楽しめる。

■ベーカリー ペニーレイン(5月21日・24日)

那須の有名店。ブルーベリーブレッドやリンゴスターなど、人気ランキング上位の商品がセットで登場する。

このほか、限定デザインのミニトートバッグや、一般開場より30分早く入場できる特典も付属。人気パンを確実に手に入れたい人には見逃せない内容となっている。

イベントは5月21日～24日の期間は入場無料(※19日・20日は試合観戦チケットが必要)。開催時間は日によって異なるが、商品がなくなり次第終了となる。