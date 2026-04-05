Mizkanは4月3日より、「TOHOシネマズ」とのコラボレーション企画第二弾として、「ポップコーン 味ぽん味」を全国のTOHOシネマズ73劇場で販売している。
「ポップコーン 味ぽん味」は、「味ぽん」の“かんきつ果汁・醸造酢・しょうゆがひとつになった他では味わえない絶妙な風味”を再現したポップコーンフレーバー。4月3日～6月4日の期間限定で、全国のTOHOシネマズ73劇場のコンセッション(飲食売店)にて販売されている。
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