3月21日、サミー主催のファンイベント「シャンフロ×P-SPORTS inサミー春のファン祭」が開催。硬梨菜氏によるオンライン小説『シャングリラ・フロンティア』(以下、シャンフロ)と、パチンコ・パチスロの競技イベント「P-SPORTS」を組み合わせた同イベントでは、専用機種の体験コーナーやストリーマーによる生配信、来場者参加型のステージ企画など、多彩なコンテンツが展開された。

「サミー知識王決定戦」「シャンフロ知識王決定戦」会場から拍手も

会場中央の体験コーナーには、絵柄をそろえたり、用意されたステージをクリアしたりすることで、ステッカーやコミック全巻セットなどの景品をもらうことができる、イベント専用機種4台が設置。特定の絵柄を狙う「目押し」の基本を体験できる「夜襲のリュカオーンver.」や、「史上最高難易度!完全攻略達成0人!」のコピーが掲げられた「墓守のウェザエモンver.」、パチンコ機「天運決闘 ～クソゲーハンター、運ゲーに挑まんとす～」、そして「P-SPORTS2024」でも使用された競技専用機「超ディスクアップ2」など、難易度も形式もバラエティに富んだラインナップがそろえられていた。

ステージでは終日さまざまなプログラムも実施。MCの寺井一択と道井悠の進行のもと、ストリーマーのれんじろう・おぼ・Bijuが出演する生配信では、コメント参加型の企画や実機対決が行われ、会場は終始和やかな雰囲気に包まれた。

また、来場者参加型の「サミー知識王決定戦」「シャンフロ知識王決定戦」では、正解が発表されるたびに拍手が巻き起こった。なかでも「ビタ押し腕自慢大会」では、わずかなズレに息をのむ場面と成功時の歓声が飛び交い、競技イベントならではの緊張感が漂う催しとなっていた。

イベントの締めくくりとなる表彰式では、イベント専用機の上位入賞者がステージに登壇。「超ディスクアップ2」の1位から3位にはサミーグッズ詰め合わせが贈られたほか、「天運決闘」では2位(同率2名)にはゲーミングチェア、1位には約50万円相当のゲーミングPCが贈呈された。

表彰式後には『シャングリラ・フロンティア』の着ぐるみとコスプレイヤーが登場し、来場者から歓声が上がった。さらに、「天運決闘 ～クソゲーハンター、運ゲーに挑まんとす～」の遊技機化決定も発表されると、この日一番の拍手が送られ、イベントは大盛況のうちに幕を閉じた。