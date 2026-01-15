パチンコ・パチスロメーカーのサミーが手がけるPOP UPストア「Sammy×Favop.」が、東京・新宿マルイアネックス2F「Favop.」にて現在開催中。9日には、サミーの人気キャラクター・エイリやんが来店する店舗イベントも実施された。

POP UPストア「Sammy×Favop.」に来店したエイリやん

今回の「Sammy×Favop.」は、サミー公式グッズショップ「サミー商店オンライン」にとって初の実店舗。これまでオンラインでしか購入できなかったグッズを、実際に手に取って選べる貴重な機会となっている。

販売されていたのは、「サミートロフィーver.2 アクリルコレクション」（全5種）や「エイリやんぬいぐるみキーホルダー」、「日本を楽しむエイリやんTシャツ」など、サミーおなじみのキャラクター・エイリやんをモチーフにしたアイテムを中心に、「キリン柄ホログラムアクリルお守り」や「キャッチャーキーホルダー」といった遊技ファン心をくすぐるグッズまで幅広い。

イベント当日、「Favop.」に登場したエイリやんは、店内をぴょこぴょこと歩き回りながら来店客に愛嬌を振りまいていった。腰をフリフリさせてダンスを披露したり、自身のグッズを指さしてアピールしたりと、その愛らしい振る舞いに、店内は自然と笑顔に包まれていく。

さらに、対象商品を購入するとエイリやんと記念撮影ができるファン向け企画も実施。エイリやんはおすすめ商品をアピールしながら来店客と一緒にレジまで同行するなど、至れり尽くせりのサービスぶりを見せた。

なかには、「サミートロフィーver.2 アクリルコレクション」を購入した来店客とともに“開封の儀”を行う場面も。金色のトロフィー、通称「金トロ」を引き当てた客が「虹トロが良かったな～」とつぶやくと、エイリやんがそっと慰める、微笑ましい一幕もあった。

また、「Sammy×Favop.」およびエイリやん来店イベントについて、「Favop.」の店長に話を聞いた。

――「Sammy×Favop.」は「サミー商店オンライン」初の実店舗ですが、反響はいかがですか。

初日から非常に好評です。サミーさんのファンの方や遊技ファンの方が多く来店してくださっています。特に若い女性のお客さまが多い印象ですね。グッズでは、「エイリやんぬいぐるみキーホルダー」、「サミートロフィーver.2 アクリルコレクション」が特に人気です。

――今回のエイリやん来店イベントも盛り上がっていましたね。

いい宣伝になったと思います。告知が直前で、平日開催ということもあってどうなるか不安もありましたが、たくさんのファンの方に来ていただけてありがたかったですね。